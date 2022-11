Pkw überschlug sich in Wr. Neustadt

Aus bislang unbekannter Ursache kam in der Nacht ein Pkw von der Fischauerstraße auf Höhe des Parkplatzes der Möbelhausketten XXXLutz, Möbelix und mömax von der Fahrbahn ab, touchierte die Werbetafel und überschlug sich über die Böschung und blieb auf ebendiesem seitlich zum Liegen. Der Motorblock hing nur noch am Getriebestrang und Betriebsmittel sind im vollen Umfang ausgeflossen.

Die Nachtbereitschaft rückte aus und sicherte die Unfallstelle ab. Einer der ausgerissenen Steher der Werbetafel musste von der Feuerwehr von der Parkplatzeinfahrt zur Seite verhoben werden. Das Fahrzeugwrack wird abgeschleppt.

Der Lenker wurde vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug gezogen und kam mit Abschürfungen davon.

In Wiener Neustadt ist man von der Zentrale am Babenbergerring aus für das gesamte Gemeindegebiet zuständig. Ungefähr 1300 Einsätze fährt die Feuerwehr Wiener Neustadt jährlich.

Um die rund 145 freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr nicht jede Nacht aus dem Bett per Funkrufempfänger zu holen, führte man bereits 2008 eine sogenannte Nachtbereitschaft ein. Mindestens vier ehrenamtliche Mitglieder schlafen im Feuerwehrhaus und sind somit die Speerspitze bei allen Einsätzen. Die Ausrückzeit, also jene Zeit vom Eintreffen des Notrufs bis zum Verlassen des ersten Fahrzeuges der Fahrzeughalle, konnte an die Zeiten einer Berufsfeuerwehr angepasst werden.

