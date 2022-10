BMW-Fahrer durchbrach Lärmschutzwand

Spektakulärer Unfall kurz nach Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Alexander Schärf Straße in Wiener Neustadt: Ein 27-jähriger türkischer BMW-Fahrer krachte dort in eine Lärmschutzwand der ÖBB. Der Lenker, er hatte 1 Promille im Blut, war vermutlich viel zu schnell dran. Dabei dürfte er die Kontrolle über sein Auto verloren haben, schoss über die Gleise und krachte in die Lärmschutzwand. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt, die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt musste das Auto bergen. Nachdem Teile der beschädigten Lärmschutzwand entfernt worden waren, konnte das Unfallfahrzeug mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges von der Strecke gehoben werden. Die Bahnstrecke musste wegen des Unfalls für zwei Stunden gesperrt werden.

Dem Unfalllenker wurde der Führerschein abgenommen, dazu kommen auf ihn jetzt hohe Kosten wegen der Lärmschutzwand und der entfallenen Züge zu.



