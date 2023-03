Zwei Verletzte bei Frontalcrash auf der B60

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag auf der B60 bei Ebenfurth. Zwei Autos krachten dort frontal zusammen, zwei Insassen wurden dabei verletzt. Eine Person wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ebenfurth befreit werden. Eine weitere Person konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden durch Teams des Roten Kreuzes und des Samariterbunds gemeinsam mit dem Intensivtransporthubschrauber „Christophorus 33“ erstversorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Neben einem Rettungswagen und dem Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes stand ein weiterer Rettungswagen des Samariterbunds, ein Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, mehrere Feuerwehren und die Polizei im Einsatz.

