Metallstück in gekauftem Fleisch in Wiener Neustadt gefunden

Eine unliebsame Entdeckung machte eine Wiener Neustädterin in der Vorwoche in einem Stück „Kaiserfleisch“ des Herstellers Ablinger: Sie fand beim Aufschneiden ein Metallstück im Fleisch (gekauft in der BillaPlus-Filiale in der Stadionstraße).

„Zum Glück habe ich es beim Aufschneiden entdeckt, sonst hätte es vielleicht eines meiner Kinder verschluckt oder sich einen Zahn ausgebissen“, erklärt sie gegenüber der NÖN. Sie meldete den Vorfall der Firma, die bestätigt gegenüber der NÖN den Kontakt mit der Kundin. „Wir nehmen jede Reklamation sehr ernst und bearbeiten diese umgehend. Das ist in diesem Fall genauso passiert. Wie auch schon der Kundin mehrfach mitgeteilt, bedauern wir die Abweichung bei unserem Produkt sehr, arbeiten das lückenlos auf und durchleuchten unsere Gefahrenanalyse dahingehend“, heißt es auf NÖN-Anfrage.

Das Metallstück dürfte von einer Maschine stammen, Sicherheit hätte man aber erst, wenn man das Metallstück zugeschickt bekomme. Die gute Nachricht: Zu der betroffenen Charge gibt es bisher keine weiteren Rückmeldungen, „deswegen gehen wir aktuell von einem Einzelfall aus,“ heißt es gegenüber der NÖN.