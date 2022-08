35 Bäume für Neubau in Wiener Neustadt gefällt

Zahlreiche Anrufe und Emails gingen vergangene Woche in der NÖN-Redaktion ein – Anrainer und Passanten machten aus ihrem Unmut über Baumfällungen für ein Bauprojekt in der Kollonitschgasse 5 keinen Hehl. Was viele ärgert: dass trotz Baumschutzverordnung gefällt wird.

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ), dass bei den Fällungen alles so abgelaufen ist, wie in der Baumschutzverordnung vorgesehen: „Es wurde beim Magistrat eine Baumfällungsanzeige gemacht, die wurde behandelt.“

35 Bäume wurden gefällt, ein Teil könne am Gelände selbst nachgepflanzt werden, für den Rest gebe es Kompensationszahlungen. „Es ist gut, dass die Fällungen angezeigt wurden – und es ist auch gut, dass viele Leute nachfragen, ob das alles seine Ordnung hat“, sagt Horvath zur NÖN.

Grundsätzlich sei es „schade, wenn Bäume für Bauvorhaben gefällt werden müssen. Es wäre gut, wenn in Zukunft bei den Planungen auf bestehenden Baumbestand Rücksicht genommen wird“. Mittelfristig müsse es das Ziel sein, zu einer anderen Sichtweise zu gelangen, meint Horvath: „Ein 40 Jahre alter Baum sollte nicht als Hindernis fürs Bauen gesehen werden – sondern als Verlust, wenn er gefällt wird.“

Grüne fordern mehr Transparenz

Die Grünen fordern mehr Transparenz bei den Baumfällungen in der Stadt: „Wir wissen nicht, mit welcher Begründung angezeigte Baumfällungen genehmigt werden“, sagt Stadträtin Selina Prünster. Im Gemeinderat wurde im Vorjahr beschlossen, dass einmal pro Jahr ein Bericht zu den Bäumen vorgelegt werden soll.

Dieser soll aus Sicht der Grünen konkrete Antworten auf Fragen wie diese geben: „Wie viele Anzeigen von geplanten privaten Baumfällungen gab es? Wie viele wurden untersagt, wie viele genehmigt? Wie sieht es mit den verpflichtenden Nachpflanzungen aus?“ Über den Bericht hinaus, fordert Prünster, brauche es einen öffentlich einsehbaren, digitalen Baumkataster, den es in anderen Städten bereits gebe.

Zum Bauprojekt selbst wollte die „NOE Immobilien Development GmbH (NID)“ auf NÖN-Anfrage übrigens noch keine Details nennen.

Potenzial für Verbesserung

