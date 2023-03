„Aufestplatz“ in Eggendorf: Ärger über Rodungen

Für Aufregung in der Bevölkerung sorgten in den letzten Tagen Rodungen in den Leithaauen beim „Aufestplatz“. „Es ist eine Schweinerei, was hier passiert ist, ich bin den Tränen nahe. Normalerweise gehe ich hier viel spazieren, aber ich kann mir das Elend einfach nicht mehr anschauen“, klagt eine Eggendorferin der NÖN ihr Leid. Wie die NÖN erfuhr, wurde seitens der Agrargenossenschaft Ober-Eggendorf in der Gemeindezeitung informiert, dass abgestorbene und gefährdete Bäume enfernt werden, um „noch vitalere Bäume zu fördern und mit standortgerechten Jungbäumen zu ergänzen“.

Das jetzt scheinbar fast alle Bäume rund um den „Aufestplatz“ gerodet wurden, sorgt jedoch für großen Unmut in der Eggendorfer Bevölkerung. Diesen bekam natürlich auch SPÖ-Bürgermeister Thomas Winter mit. „Auch ich war von dem Ausmaß der Rohdung überrascht und habe überhaupt keine Freude damit“, sagt er im Gespräch mit der NÖN, „allerdings habe ich auch keine Freude damit, wenn jemandem ein Teil eines Baumes auf den Kopf fällt“.

Er habe sofort nach Bekanntwerden der Rodungen den Sachverhalt ausheben lassen. Das Ergebnis: Die Baumschlägerarbeiten sind rechtmäßig. Denn dafür gibt es bereits seit dem August 2019 einen aufrechten Bescheid der Agrar-Bezirksbehörde Baden. Der besagt, dass auf dem rund 0,9 Hektar großen Grundstück nur rund 40 Bäume stehenbleiben müssen.

Die NÖN erreichte Josef Kampichler, Obmann der Agrargenossenschaft Ober-Eggendorf. Er erklärt, dass es schon seit Jahren Probleme mit den Bäumen auf dem Grundstück gäbe, vor allem die Trockenheit hätte den Pappeln und Eschen schwer zugesetzt, auch der Wind hätte bereits einige Bäume umgeschmissen. „Wir haben in den letzten Jahren schon viel herausschneiden müssen“, erzählt Kampichler.

Deswegen habe man sich jetzt für eine größflächige Rodung entschieden. Allerdings kündigt er auch Aufforstungsarbeiten an. „Wir werden im Herbst neue Bäume auf dem Grundstück setzen. Vor allem Sorten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen, wie etwa Ahorn.“

