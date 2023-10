Die Grünen luden zum Abend rund um das Wasser in Wiener Neustadt

Rund 50 Bürger und grüne Gemeindevertreter aus Stadt und Bezirk sowie aus Neunkirchen, Neudörfl und dem Bezirk Baden kamen zusammen, um über den Zustand des Grundwasserkörpers der Mitterndorfer Senke zu diskutieren.

„Das Interesse an dem Thema Wasser über unsere Stadt- und Bezirksgrenzen hinaus freut mich besonders und zeigt einmal mehr, wie brennend es ist“, sagt Stadträtin Selina Prünster. Es sei „unbestreitbar, dass der Schutz unseres Bodens eine zentrale Rolle für die Erhaltung unserer Wasservorräte spielt. Die hochwertigen Böden fungieren als entscheidende Speicher für unser Wasser. Gerade in Zeiten zunehmender Trockenheit ist es von höchster Bedeutung, an innovativen Lösungen zu arbeiten. Die Versiegelung fruchtbarer Böden durch verschiedene Großprojekte ist zweifellos ein falscher Ansatz.“