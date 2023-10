Erfolgreicher „Businessday“ an der HAK Wiener Neustadt

„Als ,Entrepreneurship-Schule' wollen wir möglichst oft ,Entrepreneurship Education' in den Unterricht einfließen lassen und auch Gegenstände miteinander vernetzen“, sagt Eva-Maria Stranz-Diertl, die gemeinsam mit Stephanie Schöggl für die Entrepreneurship-Zertifizierung verantwortlich ist.

Die Schüler kommen in Business-Kleidung in die Schule – schließlich wird am „Businessday“ besonderer Wert auf das Erscheinungsbild gelegt. Neben dem richtigen Verhalten im Geschäftsalltag lernen die ersten Jahrgänge auch praktische Dinge wie das Krawattenbinden. Die zweiten Jahrgänge entwickeln Geschäftsideen und halten diese in Form von Videos („elevator pitches“) für potenzielle Investoren fest. Die dritten Jahrgänge besuchen vom Verein „Südwind“ dargebotene Workshops und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und Soziales. Die vierten Jahrgänge dürfen sich in einer Fremdsprache ihrer Wahl einer Bewerbungssituation stellen und dies ebenfalls verfilmen.

Pia aus dem zweiten Jahrgang war begeistert: „Wir haben losgelöst vom Unterricht an unserem Vorhaben arbeiten dürfen und dabei ein Produkt geschaffen, das wir nun vielleicht sogar selbstständig weiterentwickeln werden!“

Gut möglich, dass sich aus einer Idee, die am „Businessday“ entstanden ist, eines Tages ein echtes Unternehmen entwickelt.