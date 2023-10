Katzen, Kappen & Kunst für den Erhalt des Triebwerks in Wr. Neustadt

Den ganzen Oktober lang kann man die Jugend- und Kulturarbeit des Triebwerks mit einer Spende unterstützen - und dafür auch exklusive „Goodies“ bekommen: Vom Triebwerk-Schal über Handschuhe, Kappen, eine Bauchtasche mit Triebwerk-Katzen-Sujet bis zum Mäzene-Kunstdruck ist wieder einiges dabei.

Auch das Jahr 2024 stellt das Jugend- und Kulturhaus Triebwerk, wie viele andere Vereine auch, vor große Herausforderungen. Immer höhere Betriebskosten sind aktuell der Hauptgrund, warum auf private Unterstützung zurückgegriffen werden muss, um der Arbeit als Kulturvermittlung und als Raum für junge Kulturschaffende gerecht zu werden.

Neben Konzerten, Kabaretts, Kino-Abenden und Workshops finden hier regelmäßig Podiumsdiskussionen und Kulturvermittlungs-Angebote statt. Seit mittlerweile 27 Jahren ist das Triebwerk somit wichtiger Ausgangspunkt für Jugendliche, eine erste Bühne und Kultur-Inkubator, der mit seinen Angeboten vor allem junge Kunstschaffende aus Wiener Neustadt und Umgebung fördert. Seit 2022 betreibt das Triebwerk auch ein Medienlabor, wo nach Lust und Laune gefilmt, fotografiert oder ein Podcast produziert werden kann.

Damit das Triebwerk auch in Zukunft all das leisten kann, wird heuer der Oktober zum „Supporter-Monat“, wobei es für Spenden wieder neue Triebwerk-Goodies gibt. „Egal, ob man ein kleines oder großes Budget zur Verfügung hat – dem Triebwerk hilft jeder Euro. Und im Gegenzug hat man vielleicht schon bis Ende Oktober die Weihnachtsgeschenke besorgt“, so Triebwerk Bereichsleiter Conrad Heßler.

Bis 31. Oktober gibt es folgende Goodies, wenn man einen Beitrag zum Erhalt des Triebwerks beisteuert:

Handschuhe 18 €

Haube 25 €

Schal 30 €

Hipbag 35 €

Kunstdruck klein 400 €

Kunstdruck mittel 800 €

Kunstdruck groß 1.200 €

Triebwerk für einen Tag 500 €

Alle Fotos & Infos gibt es online unter www.triebwerk.co.at/supportmonat24