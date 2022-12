Nach NÖN-Bericht: Lions helfen Wiener Neustädterin

Werbung

Wie schnell man aufgrund einer vermeintlichen Kleinigkeit in eine Notlage geraten kann, hat Frau S. erlebt: Die Wiener Neustädterin muss – wie berichtet – rund 2.400 Euro an Beihilfen zur Kinderbetreuung an das AMS zurückzahlen, weil sie eine Bestätigung nicht vorgelegt hat. Frau S. fürchtete daher, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können und mit ihren Kindern auf der Straße zu landen.

Wie schnell man mitunter Hilfe erhalten kann, hat Frau S. nun auch erlebt: Nach dem NÖN-Bericht meldete sich der Wiener Neustädter Lions Club in der Redaktion – man wolle mit Frau S. Kontakt aufnehmen. Gesagt, getan: „Aus unserer Sicht ist sie schuldlos in eine Situation geraten, wo es finanziell eng wird für die Familie“, sagt Martin Bernold im Gespräch mit der NÖN.

700 Euro für die Miete

Auf die Prüfung des Falls folgte ein rascher Beschluss, zu helfen: „Für Dezember haben wir Frau S. mit 700 Euro für die Miete unterstützt, auch einen Gutschein für einen Lebensmittelhändler haben wir dazugelegt“, sagt Bernold. Auch im Jänner plant der Lions Club eine Unterstützung für die Miete von Familie S. in ähnlicher Höhe.

