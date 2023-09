Schulstartpaket der AK Niederösterreich für Frauenhaus Wiener Neustadt

Die Preissteigerungen der vergangenen Monate haben auch vor Schulartikeln nicht halt gemacht. Für viele Familien ist der Schulstart daher eine finanzielle Belastung. Noch stärker sind Allererziehende betroffen - vor allem jene, die sich in einer Notlage befinden.

Die Arbeiterkammer Niederöstereich hat daher - wie im Vorjahr - im Zuge des Preisvergleichs von Schulartikeln für Tafelklassler mehrere Schulstartpakete eingekauft, die an vier Frauenhäuser in Niederösterreich (darunter auch jenes in Wiener Neustadt) übergeben wurden.

In den Paketen sind u.a. Zeichenblöcke, Bunt-, Blei- und Filzstifte, Wassermalfarben und Wachsmalkreiden. „Mit dieser Aktion wird den dort lebenden Müttern mit Kindern der Schulstart finanziell erleichtert“, sagt Birgit Schön, Leiterin der Frauenabteilung der AK Niederösterreich.