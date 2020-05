Am Samstagabend wurde die FF Walpersbach zu zwei Einsätzen alarmiert. Am Schleinzer Kreuz und im Kuhwald an der L 148 im Einzugsbereich Schleinz blockierten umgestürzte Bäume die Fahrbahn. Innerhalb einer Stunde konnten beide Bereiche wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auch im Ortsgebiet Bad Erlach blockierte ein abgebrochener Ast den Verkehr. Auch diese Einsatzstelle konnte durch den raschen Einsatz der FF Bad Erlach in kurzer Zeit wieder geräumt werden.