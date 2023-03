Radeln und Runterkommen im Bezirk Wiener Neustadt

In der Tourismusregion Wiener Alpen machen sich aktuell zwei Reise-Trends bemerkbar: Das Radeln wird immer beliebter. Und: Viele Gäste legen Wert darauf, im Urlaub „Runterzukommen“ und mit Ruhe die Kräfte aufzutanken.

So gibt es etwa neu im Programm in diesem Jahr „Reset & Reload“ in Bad Schönau: An zwei Wochenenden (16. bis 18. Juni und 15. bis 17. September) gibt es „Detox“, also „Entgiftung“ für Körper und Seele bei einem Entspannungswochenende in der Buckligen Welt.

Mit dem Rad von Wirt zu Wirt, von der Buckligen Welt bis ins Schneebergland – das gibt es bei „Buckl zum Berg“. Von April bis Oktober werden die Radtouren angeboten.

Ein ganz besonderes Angebot ist die „guided Bike-Tour“ im „Buckl zum Berg“-Programm: Andreas Ottner führt nicht nur mit seiner Ehefrau Karin den Krumbacherhof, sondern mit dem Drahtesel auch die Gäste durch die Landschaft. Die Tour wird aktuell von Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, angeboten. Apropos Wirt: Großer Beliebtheit erfreut sich die Reihe „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“. Aktuelle Termine: Stefan und Martin Görg vom Kupfer-Dachl in Katzelsdorf treffen am 24. Juli im Naturfreundehaus Knofeleben am Gahns auf Hüttenwirt Marco Auer, Michael Suttner vom Restaurant „Das Linsbeg“ (Resort Linsberg Asia) trifft am 18. September im Ottohaus auf der Rax auf Hüttenchef Bernd Scharfegger.

Alle Infos zu Terminen und Buchung: www.wieneralpen.at.

