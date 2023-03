Das Fernweh ist wieder größer geworden im Bezirk Wiener Neustadt

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen – die Urlaubsplanung für die immer näherrückenden Sommermonate ist in vielen Haushalten wahrscheinlich schon angelaufen. Die NÖN hörte sich um, welche Trends heuer besonders beliebt sind und wie sehr Teuerung, aber auch Pandemie, das Buchungsverhalten der Kunden der Reisebüros verändert hat.

Safari in Tansania und Sansibar oder Badeurlaub auf Mauritius. Besagte Destinationen liegen beim Reisebüro „Kuoni“ mit Sitz in Wiener Neustadt gerade sehr hoch im Kurs. Abseits dessen werden auch gerne Reisen nach „Griechenland, USA, Thailand, Ägypten oder Türkei“, gebucht. Um dem Trubel in den Sommerferien zu entgehen, würden viele Kunden im Juni, September oder zu Feiertagsterminen verreisen. Fernreisen seien besonders von Jänner bis März beliebt.

Was die Teuerung – besonders mit Blick auf den Flugsektor – angeht, hätte man im Reisebüro „Kuoni“ noch keine Änderung beim Buchungsverhalten gemerkt: „Wir spüren keinen Rückgang, das wird von den Kunden so akzeptiert.“ Was die Reiseplanung betrifft, werde derzeit eher langfristig gebucht. So werden bei „Kuoni“ bereits Reisepläne für Weihnachten und Silvester geschmiedet.

„Onlinebuchungen haben sehr zugenommen“

Ein klarer Trend beim Buchungsverhalten ist auch beim Busunternehmen Beinwachs zu erkennen, wie Lukas Steinreiber sagt: „Die Buchungen erfolgen kurzfristiger, wobei die Onlinebuchungen sehr zugenommen haben.“ Bei dieser neuen Funktion des Reiseunternehmens sehen die Kunden in Echtzeit, welche Sitzplätze im Bus noch verfügbar sind, wie das aktuelle Zimmerkontingent aussieht und welche Einstiegsstelle es in der Nähe gibt. „Speziell bei Busreisen wird unsere hundertprozentige Durchführungsgarantie sehr geschätzt“, so Steinreiber, der auch betont, dass für Reisende damit eine komplette Planungssicherheit bestehe.

Erlebnis- und Kulturreisen in der Nebensaison

Während es viele Kunden des Busunternehmens in den Sommermonaten nach Kroatien in den Badeurlaub zieht, gibt es in der Vor- und Nachsaison ebenfalls einen Trend: Und zwar zu geführten Erlebnis- und Kulturreisen. „Sowohl im In- als auch im Ausland“, wie Lukas Steinreiber weiß.

