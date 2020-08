Das strahlend blaue Haus an der Ecke zur Gröhrmühlgasse ist nicht zu übersehen: Hier, in der Burkhardgasse 1, ist ein neues Ärztezentrum in Zentrumsnähe entstanden: Augenarzt Martin Marady (bislang am Ferdinand-Porsche-Ring) behandelt hier seit Montag dieser Woche seine Patienten.

Gottfried Fischer und Peter Sabo übersiedeln mit ihrer Gruppenpraxis für Urologie und Andrologie ebenfalls hierher, ihre Ordination befindet sich ab 7. September am neuen Standort. Eine dritte Ordination ist noch verfügbar (Infos unter 0664/936 33 02).

Philipp Hacker-Walton Der neue Standort in der Burkhardgasse 1, an der Ecke zur Gröhrmühlgasse.

„Wir wollten nicht in die Peripherie, sondern in der Stadt bleiben“, sagt Peter Sabo im Gespräch mit der NÖN. Am neuen Standort biete man den Patienten nun ein modern ausgestattetes Gebäude mit mehr Komfort, so gibt es etwa einen barrierefreien Zugang zu den Ordinationen (mit Lift, ohne Stufen), zudem stehen rund 25 Parkplätze direkt vor der Tür zur Verfügung.