Barbesuch in Wr. Neustadt statt Quarantäne: Freispruch!

Ein 16-jähriger Schüler aus dem Bezirk Eisenstadt stand letzte Woche wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Gericht. Trotz behördlich angeordneter Quarantäne hatte er am 13. November die Wohnung verlassen, war mit dem Zug nach Wiener Neustadt gefahren und hatte dort unter abenteuerlichen Umständen eines der Nachtlokale in der Innenstadt betreten. Am 3. November war der Jugendliche positiv auf Covid-19 getestet worden. Ein weiterer Test war negativ. Daraufhin wurde ein weiterer Test am 7. November angeordnet, der wieder positiv ausfiel. Die Behörde ordnete eine Quarantäne bis zum 17. November an.

„Drei oder vier Tage lang hatte ich den Geruchs- und Geschmackssinn verloren“, sagte der Schüler vor Gericht. Danach habe er keine Symptome mehr gehabt. Am Abend des 13. November fuhr er nach Wiener Neustadt. Der Türsteher wollte ihn jedoch nicht ins Lokal lassen.

„Sie hatten einen Quarantäne-Bescheid und mussten zu Hause bleiben“

Während er noch überlegte, wie er wieder nach Hause kommen werde, sei, so der Schüler, ein Gast aus dem Notausgang „gestolpert“. Er habe ihn wieder ins Lokal zurückgeschoben und sei plötzlich selbst im Inneren gestanden. Dort entdeckten ihn Bekannte, die wussten, dass sich der Jugendliche in Quarantäne befand. Sie meldeten es den Kellnern, die den Schüler aus der Menge fischten und die Polizei verständigten. „Sie hatten einen Quarantäne-Bescheid und mussten zu Hause bleiben“, hielt Staatsanwältin Beatrix Resatz dem jungen Mann vor. „Was ist, wenn Sie jemanden anstecken und der steckt seine 90-jährige Großmutter an. Das ist nicht lustig“, ermahnte sie ihn. „Darüber dachte ich nicht nach“, sagte der Jugendliche, der auch über seine Lebenspläne Auskunft gab: Er wolle einen Onlineshop gründen und nach Dubai ziehen.

Am Nachmittag des 14. November führte der Schüler einen weiteren PCR-Test durch – dieser war negativ. Die Gesundheitsbehörde hob die Quarantäne mit 16. November auf und führte aus, dass von dem Schüler „keine erhebliche Gefahr“ mehr ausgehe. Die Staatsanwältin beantragte schließlich einen Freispruch, weil die Ansteckungsgefahr zum Tatzeitpunkt hätte festgestellt werden müssen. Der CT-Wert war aber im Bescheid der Behörde nicht ausgewiesen worden. Richterin Gabriele Nemeskeri folgte dieser Empfehlung und sprach den Schüler von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei.

