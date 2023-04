Wiener Neustadt: Elf Jahre Haft für Drogen-Verkauf aus dem Gefängnis

Am Dienstag endete ein aufsehenerregender Prozess wegen Drogenhandels am Wiener Neustädter Landesgericht. Dem Erstangeklagten, 28, wurde vorgeworfen, aus der Justizanstalt heraus zehn Kilogramm Heroin, vier Kilo Kokain, ein Kilo Haschisch und 100 Gramm Chrystal Meth in Wiener Neustadt und Umgebung unter seine Abnehmer gebracht zu haben. Mit ihm auf der Anklagebank saßen zwei Männer, 28 und 41, die den Verkauf organisiert haben sollen, sowie die Ehefrau und die Mutter des Erstangeklagten, die das Geld aus den Drogengeschäften gewaschen haben sollen.

Während der Erst- und Zweitangeklagte sowie die Ehefrau nicht vor Gericht aussagen wollten, war der Drittangeklagte "voll geständig". Der Mann gab an, selbst schwer abhängig gewesen zu sein und auf Anweisungen aus dem Gefängnis heraus Drogen in Wien abgeholt, in einer Wohnung in Mattersburg gestreckt und für den Verkauf fertig gemacht und verteilt zu haben. Vor Gericht war er sich über rund zehn Kilo Heroin und 2,5 Kilo Kokain sicher.

Der 28-jährige Erstangeklagte gab den Verkauf von einem Kilo gestrecktem Heroin, also 250 Gramm reinem Heroin, zu, für das er etwa 20.000 Euro bekommen habe. Die seien an seine Gattin gegangen, die die Geldwäsche auch vor Gericht zugegeben hat. Die Mutter will von den Geschäften ihres Sohnes aus der Haft heraus nichts gewusst haben und bekannte sich "nicht schuldig".

Am zweiten Prozesstag wiederholte der Drittangeklagte seine Angaben über Mengen und Verkäufe und auch einige Zeugen waren am Wort. Am Abend fielen die Urteile: Für den Erstangeklagten, der aus der Zelle heraus alles organisiert haben soll, gab es elf Jahre Haft, für seine beiden Komplizen drei und viereinhalb Jahre Haft, für die Ehegattin 30 Monate und für die Mutter zehn Monate bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

