Poolbillard: 14/1 Senioren-LM Titel für Günter Hajek

Am 26.03.2022 fand die 14/1 Senioren Landesmeisterschaft bei den Billardfreunden Baden statt. Es waren 11 Teilnehmer aus ganz Niederösterreich am Start. Für den BC La Palma Wiener Neustadt nahmen Dimitrios Berber und Günter Hajek teil. Die Vorrunde wurde in 2 Gruppen im Round Robin-System ausgetragen. Günter Hajek konnte sich als Sieger seiner Gruppe für die Finalrunde der besten 4 qualifizieren.

Die Halbfinalspiele entschieden Günter Hajek mit 75:21 gegen Günter Vogt (BC Traisenpark St. Pölten) und Werner Socha (BC Traisenpark St. Pölten) mit 75:45 gegen Fritz Hippmann (BSV Leonhofen) für sich.

Im Finale setzte sich Günter Hajek gegen Werner Socha mit 75:26 durch und stand als Landesmeister fest.

