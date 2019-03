Am 2. und 3. März trafen sich 4 Mannschaften der Poolbillard-Bundesliga im Cafe La Palma. Es wurden 3 Runden der laufenden Liga ausgetragen. Der BC La Palma startete am Samstag in ihren neuen Dressen gegen Pools Graz mit einem klaren 5:1, beim 2. Spiel trafen sie auf den PBC Fair Play Wolfsberg. Diese Begegnung endete 3:3, im anschließenden Stechen sicherte sich der BC La Palma einen Zusatzpunkt. Im 3. Spiel am Sonntag gegen Brot & Spiel Graz gewannen sie 4:2.

In der Tabelle steht der BC La Palma derzeit mit nur einen Punkt Unterschied auf Platz 2.