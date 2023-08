Wiener Neustädter Sparkassen-Legende Toni Urban in Pension

Die Kolleginnen und Kollegen überraschten ihn mit einer ganz persönlichen Version von Frank Sinatras „I did it my way“ - und die Sparkassen-Vorstände bedankten sich bei „ihrem“ Toni mit einer „Werbe-Wunderwuzzi“-Torte. Von vielen Partnern wurden Glückwünsche und Grüße in einer Video-Botschaft übermittelt - und eine eigens für ihn vorbereitete Foto-Galerie dokumentierte die schöne und abwechslungsreiche Zeit, die Toni Urban im Lauf der Jahrzehnte bei der Sparkasse erlebte.

Und was sagt der Neo-Pensionist selbst? „Ich merke schon, es schwingt Wehmut mit“, resümierte Toni Urban mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich blicke auf viele berufliche Highlights mit meinen großartigen Kolleg:innen und Wegbegleiter:innen zurück. Durch meine Tätigkeit in der Öffentlichkeit habe ich auch zahlreiche Freundschaften gewonnen. Für das alles möchte ich aufrichtig Danke sagen!“