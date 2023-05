Neues Gesicht für den Naturpark Hohe Wand

Rund um den Natrurpark auf der Hohen Wand wird gearbeitet und alles auf Hochglanz gebracht. Denn mit 3. Juni geht die Eröffnung des neuen Naturparkkonzepts über die Bühne. Wie die NÖN bereits berichtete wird nach dem Wegfall des Mautinkassos am Fuße der Hohen Wand (Ende 2022) nun im Naturpark Zentrum selbst ein Tageseintritt eingehoben. Mit einem Eintrittsticket erhalten Besucher damit Zugang zu sieben Abenteuern. Von der ASGAN-Schatzsuche mit überlebensgroßen Büchern bis hin zum Steinbock-Kino gibt es einige neue Attraktionen.

Das Naturpark Zentrum wurde dafür vollständig eingezäunt, man kann zukünftig nur mehr mit Eintrittsticket hinein oder hinaus. Nahe dem Streichelzoo wird außerdem gerade eine Unterführung gebaut, die ein sicheres Überqueren innerhalb des abgezäunten Areals sicherstellen soll. Beim Skywalk gibt es ab sofort ein elektronisches Zutrittssystem. Es wird auch Selfie-Ponts geben. „Wissensüberlieferung liegt uns sehr am Herzen“, wie Naturparkmitarbeiterin Selma Karnitsch sagt und preist die Schätze der Hohen Wand an.

Dennoch gibt es Kritik zu dem neuen Naturparkkonzept. Der Brief eines Anrainers an die NÖN Redaktion zeigt eine etwas andere Sichtweise. Da heißt es beispielsweise: „Der Naturpark wurde verschandelt, großräumig mit Gitterzäunen - quasi ein Hochsicherheitsgefängnis-Feeling - versehen, in einen großen Käfig verwandelt. Nur mehr zahlende Ausflügler und Wanderer dürfen in dieses vormals freie Gebiet hinein. Als Anrainer tut mir diese Entwicklung sehr weh. Was ist mit freilebenden Tieren, die in die einst offenen freien Gebiete nun nicht mehr hineinkommen? Mehr Menschen bedeuten nicht nur mehr Einnahmen sondern auch mehr Müll, Lärm und Störung der Wildtiere. Statt ein Naturgebiet natürlich zu belassen, Wildtieren ihr Habitat zu erhalten, wird die Natur zerstört.“

Der Naturpark äußert sich folgendermmaßen dazu: „Von den insgesamt 2.000 Hektarn der Hohen Wand, sind jetzt 50 Hektar eingezäunt, „sagt Karnitsch. Es gebe einen tollen Erlebnsibereich auch für Wanderer, außerdem seien 1.000 neue Bäume gepflanzt worden. Und die Tiere hätten genug Platz zur Verfügung. “Wir brauchen Beiträge, um den Naturpark erhalten zu können„, sagt Karnitsch weiter und das gehe nur mit Attraktionen.

