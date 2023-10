150 Besucher bei der „Langen Nacht“ im Bauernmuseum Lanzenkirchen

Das Bauernmuseum wollte heuer erstmals sein Glück bei der „Langen Nacht der Museen“ am 7. Oktober versuchen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: 147 Besucher wollten bei besonderem Ambiente die vielfältige Sammlung besichtigen. Das Museum erzählt nicht nur vom damaligen Bauernleben, sondern auch über alte Handwerksberufe.

Insgesamt 6000 Exponate gab es in der „Langen Nacht“ zu bestaunen, doch die Besucher hatten die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden - so konnte sich am Spinnrad versucht werden, oder auf der Hoanzlbank Rechenzähne und Leitersprossen hergestellt werden. Alle Nachtschwärmer konnten sich außerdem kulinarisch mit bäuerlichen Aufstrichen und Most verwöhnen lassen.