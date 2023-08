28. Gassenkirtag am Wiener Neustädter Flugfeld

Bereits zum 28. Mal veranstaltet ÖVP-Gemeinderat Hans Machowetz „seinen“ Gassenkirtag am Flugfeld. „Wir haben klein angefangen, damals in der Illnergasse noch selbst gekocht und alles selbst aufgestellt“, erinnert er sich an die Anfänge zurück. Mittlerweile macht er seit Jahren mit seinem Kirtag in „Oedi's Würst'l Hüttn“ am Flugfeldgürtel Station. Neben Speis und Trank sowie Musik von „DJ Willi“ gibt es auch wieder die mittlerweile berühmte Tombola mit 330 Preisen. Reisegutscheine, Theaterkarten, Geschenkkörbe und mehr warten auf einen neuen Besitzer.