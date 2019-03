Lederhosen, Festzeltstimmung, Hüttengaudi: dreimal schlug die „Wiener Neustädter Frühlingswies’n“ ihre Zelte am Zehnergürtel, vis-a-vis vom Baseballfeld, auf.

Zu der mehrtägigen Veranstaltung samt Rummelplatz kamen 2016 18.000 Besucher, im Folgejahr 20.000. Im Vorjahr waren es laut den Veranstaltern rund um Andreas Tribuser und Martin Reinelt 26.000 Menschen.

Heuer wird es jedoch keine Wies’n geben. Andreas Tribuser, Geschäftsführer der Frühlingswies’n, begründet: „Die Wies’n erfreute sich zwar von Jahr zu Jahr einer steigenden Besucheranzahl, das Konzept ist aber noch nicht stimmig.“

"Im nächsten Jahr stehen wir gerne als Partner zur Verfügung"

Weiters liege der Fokus der Stadt in diesem Jahr zu hundert Prozent auf der Landesausstellung, welche das Zentrum massiv beleben soll. Dazu kommt: Auch für das Wies’n-Gelände selbst gäbe es Pläne, es werde in das Parkplatzsystem eingegliedert. Man hätte so jetzt ein Jahr Zeit, um an Ideen für die nächste Frühlingswies‘n zu schmieden.

Geplant sei, im Frühjahr 2020 zurückzukommen. Stadtchef Klaus Schneeberger: „Aufgrund der Landesausstellung gibt es heuer eine enorm hohe Dichte an Veranstaltungen, das die Wies’n offenbar nicht umsetzbar war. Im nächsten Jahr stehen wir gerne als Partner zur Verfügung.“