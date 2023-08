Alpenfest in Rohr im Gebirge mit vielen Highlights

Von 11. bis 13. August findet mit dem traditionellen Alpenfest in Rohr im Gebirge auch heuer wieder eines der großen Highlights im Piestingtaler Sommerkalender statt.

Nachdem am Freitag schon untertags die Feierlichkeiten in Rohr im Gebirge mit der Eröffnung des neuen Radweges beginnen, startet um 18 Uhr mit dem dazugehörigen Festakt auch offiziell das Rohrer Alpenfest. Im Anschluss an den Dämmerschoppen des Musikvereins Rohr im Gebirge, wird ab 21 Uhr die „Blaskapelle Gehörsturz“ aus Tirol den Feststadl im Stil des „Woodstock der Blasmusik“-Festivals zum Kochen bringen.

Das Programm am Samstag, 12. August, wird mit einem zünftigen Dämmerschoppen vom Musikverein Schwarzau im Gebirge eingeläutet. Im Anschluss, ab etwa 21 Uhr, sorgen „Krainerschwung“ für beste Stimmung bei Alt und Jung sowie Tanz- und Feierwütigen. Der Sonntag, 13. August, beginnt traditionell mit der – musikalisch von Chor- und Stubenmusik umrahmten – Feldmesse, bevor im Anschluss die Ortskapelle Gutenstein den Frühschoppen einläutet. Der krönende Abschluss findet ab 15 Uhr statt: Bei der legendären „Rocky Rohrer Playbackshow“ werden erneut internationale Musikgrößen aller Genres die Halle zum Beben bringen. Im Anschluss sorgen „Zaum G'spüd“ für den perfekten Festausklang.

Wie immer sorgt auch heuer ein Shuttlebus-Service ab Wr. Neustadt dafür, dass alle gut zum Fest und anschließend wieder nach Hause kommen. Weitere Informationen findet man unter www.rohreralpenfest.at .