Bad Fischau-Brunner Künstler stellen im Bad aus

Mit dem Sommer hält auch die Veranstaltungsreihe „Kunst im Bad“ wieder Einzug. 2023 steht diese wieder ganz im Zeichen von Bad Fischau-Brunner Künstler. „Wir haben in der Gemeinde mittlerweile eine große Community an Malern. Deshalb steht Kunst im Bad wieder exklusiv ihnen zur Verfügung“, sagt Veranstalter und Forum-Obmann Harald Knabl im NÖN-Gespräch. Es gebe sogar ein so großes Interesse, dass bereits für das kommende Jahr geplant werde. Überhaupt zeigt sich Knabl von der erstmals 2020 ins Leben gerufenen Ausstellungsreihe sehr zufrieden. „Es hat sich wirklich sehr gut entwickelt und stellt eine schöne Ergänzung zum Schlossprogramm dar“, sagt dieser dazu. „Kunst im Bad bietet eine Gelegenheit, Neues zu zeigen.“ Auch wenn einige Künstler bereits im Heizhaus des Thermalbades ausgestellt haben, werden neue Werke zu sehen sein.

Sechs Künstler stellen im Heizhaus aus

Den Startschuss für „Kunst im Bad “ gibt Alfred Vorisek am 13. Juni. Die Vernissage zur zweiwöchigen Ausstellung beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung „EVOLUTION“ zeigt Veränderungen in verschiedensten Bereichen und Richtungen. Musik: „Alfred“ mit ALV-Songs live. Weiter geht es am 27. Juni mit Katrin Bernhardt. Zwei Wochen später stellt Martin Omasits seine Werke ab 11. Juli aus. Ruth Hütthalers Vernissage findet am 25. Juli statt, während Rudi Weis ab 8. August durchstartet. Den Abschluss der „Kunst im Bad“-Reihe macht Georg Posch von 22. August bis 3. September.

Die Eröffnungen zu den jeweiligen Ausstellungen beginnen immer um 19 Uhr. Die Kunst ist zwei Wochen lang im Heizhaus ausgestellt und kann zu den Öffnungszeiten des Thermalbads bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Weitere Infos unter: www.schloss-fischau.at