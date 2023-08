Gesangstalent im Thermalbad Bad Fischau-Brunn

Nach einer längeren Pause, meldete sich die Veranstaltung „Schwimmen unter Sternen“, organisiert von der Gemeinde, wieder zurück. Dabei gab die Bad Fischau-Brunner Sängerin Norma Dias Schollar erstmals unterschiedliche Lieder zum Besten. Insgesamt drei Stunden spielte sie Coversongs von Amy Winehouse, Nora Jones oder Cyndi Lauper. Auch vier selbstgeschriebene Lieder waren mit dabei. Der bunte Mix aus Jazz, Soul, Pop, Country, Reggae und Rock & Roll kam gut an, das Publikum war begeistert. „Es war das erste Mal, dass ich in meiner Heimatgemeinde aufgetreten bin und es war mir eine besondere Ehre“, sagt die Sängerin, die ursprünglich aus Indien stammt.

Unterstützung erhielt die 58-Jährige von der „Coco Dias Band“. Ein zusammengewürfelter Haufen toller Musiker aus Eisenstadt, Wien und Wr. Neustadt Bezirk, die gut harmonieren.

Norma Dias singt seit ihrer Kindheit. Ihr Vater war ein berühmter Sänger in Indien. Das Gesangstalent wurde ihr also in die Wiege gelegt. In Indien räumte sie sämtliche Gesangspreise ab. Über viele Umwege landete Norma schließlich 1997 in Bad Fischau-Brunn und heiratete dort. Als Mutter von zwei erwachsenen Kindern tritt sie immer wieder auf. Zuletzt im Wr. Neustädter „Cafe Stadler“.

Norma Dias Schollar sang auch selbstgeschriebene Lieder. Foto: NÖN, Damböck

Ihr erstes Album „Man of my dreams“ mit selbstgeschriebenen Liedern ist gerade im Entstehen. „In meinen Liedern werden meine Geschichten erzählt, die wirklich passiert sind“, sagt sie. Unter anderem geht es um Familie und Liebe.

Ihre ersten Songs „Family“, „When we first made love“, „Wake me up with kisses“, „Man of my dreams“ oder “Salsero Austrian„ können bereits auf Youtube heruntergeladen werden.