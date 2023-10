Veranstaltung in Waldegg Erlös des Stadlheurigen für Burgruine Starhemberg in Markt Piesting

Renate Goldmann, Brigitte Krenn, Obmann Werner Sulzgruber, die Organisatoren Lea Weißenberger und Tobias Wirtl sowie Georg Fuksz. Foto: Werner Holy

N achdem am 22. und 23. September in Waldegg erstmals der sogenannte „Stadlheurigen am Dürnbach“stattgefunden hatte, wurde nun der Reinerlös von den Organisatoren zum einen der Jugendarbeit des ASKÖ Waldegg und zum anderenfür die Erhaltung der Burgruine Starhemberg gespendet.