Veranstaltung Johanna Beisteiner am 24. April im Museum St. Peter an der Sperr

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: zVg

„Klassische Musikerin zu sein, bedeutet für mich, Zeitloses und Neues zu schaffen“, erklärt Multitalent Johanna Beisteiner. Und das tut sie mit Kreativität, die sie für die „Triebkraft der Gesellschaft“ hält. Am 24. April um 11 Uhr gastiert Johanna Beisteiner mit einem musikalisch-historischen Streifzug im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt.