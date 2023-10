Der Wettergott spielte den Veranstaltern an diesem verregneten Sonntagnachmittag sicherlich nicht in die Karten. Den Gästen war es egal, sie wollten unbedingt bei Sturm, Maroni, Most und Schnaps den Herbsteintritt zelebrieren. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von „Big Band Project Katzelsdorf“.