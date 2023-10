„Langer Tag des Sports“ lockte 150 Kinder in die NMS Lanzenkirchen

Es ist in der Neuen Mittelschule mittlerweile zur Tradition geworden: Auch heuer ging der „Lange Tag des Sports“ feierlich über die Bühne, bei 14 Stationen konnten rund 150 Kinder aus der VS Lanzenkirchen, der VS Katzelsdorf und die Erstklässler der NMS sich sportlich betätigen. 70 Kinder der NMS halfen bei der Organisation mit, anwesend waren außerdem der Tennisverein Katzelsdorf, der SC Lanzenkirchen, der Tischtennisverein Lanzenkirchen sowie die örtlichen Feuerwehren.