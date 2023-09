Pfadfindergruppe Felixdorf veranstaltete Heurigen

Das Wochenende in Felixdorf stand ganz unter dem Motto „Pfadfinderheuriger“. Dafür verwandelte sich der Garten des Vereinshauses in einen gemütlichen Ort mit viel Heurigencharme. Neben Sturm und Wein wurden auch Köstlichkeiten wie Grillhendl, Spiralenerdäpfel, verschiedene Würstelsorten und Palatschinken mit pikanter oder süßer Füllung angeboten. Leichter Regen tat der guten Stimmung dabei keinen Abbruch, die Gäste strömten zahlreich in die Schulstraße 33. Obfrau Ursula Fink bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern ohne die das Fest nicht möglich gewesen wäre. „Ein Dank geht auch an alle Besucher, die damit unsere Pfadfindergruppe kräftig unterstützt haben.“ Der Erlös wird für die Sanierung des Vereinshauses verwendet.

Florian Mark, Franz Stöger und Ralf Fuckerrieder versorgten die Gäste mit Grillhendel und Würstel. Foto: NÖN, Damböck