Im SUB in der Singergasse wird am kommenden Freitag, dem 8. November, ab 20 Uhr zum großen Charity-Event für Tiere geladen. Im Rahmen von "Charity for Animals" wird für drei Tierschutzorganisationen (Tierschutzverein, Pro Animal und Tierhilfe Handicap) gesammelt.

Live auf der Bühne steht die Rock n' Roll-Gruppe "Lee's Revenge", Mike Bauer ist mit seiner "Profifotobox" vor Ort, ebenso wie die Grillschule & Catering "Karl's BBQ", die

vegetarische Leckereien zaubern wird.

Gegen eine Spende von 10 Euro erhält man ein Tombola-Los, freien Eintritt, ein Begrüßungsgetränk und die Chance auf tolle Gewinne. Lose sind beim Tierschutzhaus Wiener Neustadt erhältlich, ansonsten bei der Abendkassa.