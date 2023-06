Nach der ersten erfolgreichen Auflage ist es am kommenden Samstag wieder so weit: Gemeinderätin Elisabeth Wallner und Martin Oedendorfer laden zum „Nord Fest“ auf den Flugfeldgürtel ein. Los geht es ab 14 Uhr, ab 16 Uhr gibt es Musik von DJ Willi. Auf die Besucher warten zudem eine Tombola mit vielen Preisen, Schätzspiel, Sektbar und mehr. „Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch - auch bei schlechtem Wetter“, so Elisabeth Wallner.