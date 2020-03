Seit 1998 gibt es den V-Day als Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Seither werden jedes Jahr weltweit um den Valentinstag Eve Enslers „Vagina Monologe“ aufgeführt, um den Gewinn dieser Lesungen an Organisationen zu spenden, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.

Der V-Day Wiener Neustadt wird nun zum dritten Mal von Ulla Reisinger und Julia Langer organisiert, die Einnahmen des 7. März gehen an das Frauenhaus (Verein „Wendepunkt“) und die MädchenWohnGemeinschaft des Kolpinghauses in Wiener Neustadt. Nach dem SUB (2014) und dem Triebwerk (2018) öffnet nun die Familienkirche Schmuckerau ihre Türen, um ein klares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen.

Dabei werden Texte der amerikanischen Dramatikerin Eve Ensler gelesen. Sie sind eine bunte Mischung, die auf Interviews mit über 200 Frauen basiert. Der Abend ist ein Appell für Selbstbestimmung, Lebensfreude und Mut, der die verschiedensten Aspekte des Lebens, ob Leid, Lust, Liebe vereint und das Publikum gestärkt und positiv stimmt. 24 Leserinnen werden dafür ihre Stimmen erheben und auf der Bühne stehen. Die Benefizlesung findet am 7. März 2020 um 19 Uhr in der Familienkirche Schmuckerau (Felbergasse 42) statt. Ab 18 Uhr steht der Büchertisch der Buchhandlung Hikade bereit. Anschließend an die Lesung gibt es Getränke vom Weltladen Wiener Neustadt. Platzreservierungen sind unter vday2700@gmail.com möglich.

Eintritt: Freie Spende.