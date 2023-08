Wiener Neustadt lädt zum Mobilitätstag in die Innenstadt

Durch Infostände verschiedener Aussteller und diverser Aktionen sollen Besucherinnen und Besucher zu diesem Thema informiert werden und ein Bewusstsein geschaffen werden. Schließlich hat es sich die Stadt mit dem Stadtentwicklungsplan STEP 2030+ zum Ziel gesetzt, den Anteil der Wege im Umweltverbund – öffentlicher Verkehr, Fußund Radverkehr – weiter auszubauen.

Die Besucher erwarten unter anderem Infos zum Stadtentwicklungsplant, der Mitfahrplattform Nextbike, kleine Radreparaturen (ab 13 Uhr), Infos und Beratung zur „Aktiven Mobilität“ und Öffentlichem Verkehr, ein Mini E-Mountainbike Parcours sowie ein Gratis Mini MTB Check und Orientierung und Mobilität für sehbehinderte – geführter Spaziergang (Anmeldung bis 9. September unter energie@wiener-neustadt.at).

„Für eine urbane Stadt wie unsere ist das Thema Mobilität ein ganz besonders wichtiges. Der Stadtentwicklungsplan STEP 2030+ sieht vor, den Öffentlichen Verkehr sowie den Fuß- und Radverkehr weiter wachsen zu lassen. Dem gehen wir schon seit den letzten Jahren aktiv nach. Mit dem Mobilitätstag ganz im Zeichen der ‚aktiven Mobilität‘ setzen wir ein wichtiges Zeichen dafür, den Bürgerinnen und Bürgern gute Alternativen zum Auto näherzubringen. Wir wollen damit das Bewusstsein stärken und motivieren, auf das Rad oder die Öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der Radwege und des öffentlichen Busnetzes sind wir hier auf einem sehr guten Weg, den wir auch in Zukunft engagiert weiter gehen werden. Noch dazu haben wir mit der neuen ‚Einkaufs- und Fahrradgarage am Grätzl‘ eine Möglichkeit geschaffen, das Fahrrad während dem Innenstadt-Bummel sicher und witterungsgeschützt abzustellen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Mobilität Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath.

Wiener Neustadt ist zudem seit letztem Jahr „Raus aus Öl und Gas“-Partnergemeinde. Dabei handelt es sich um eine Kampagne des Landes NÖ und der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu), die Öl- und Gas-Heizerinnen und -Heizer zum Umstieg auf erneuerbare Energie motivieren soll. Über 100 Interessierte waren bei den Infotagen dabei. Aufgrund der zahlreichen Interessentinnen und Interessenten gibt es nun am 15. September ab 9 Uhr die Möglichkeit zu einem Beratertag zum Heizungstausch der Energie und Umweltagentur Niederösterreich. Anmeldungen bis 1. September: energie@wiener-neustadt.at