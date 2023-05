Zwei Tage leben wie im Mittelalter beim großen Fest in Katzelsdorf

Dass es im Mittelalter oft stürmisch und regnerisch war, weiß man aus dem Schulunterricht. Dass es ausgerechnet an diesem Wochenende beim „Mittelalter-Fest“ in Strömen schütten sollte, war ein unglücklicher Zufall. Trotzdem fanden viele Besucher den Weg auf den „Platz der Pferde“ an der Eichbüchler Straße, der für zwei Tage zu einem Platz der Zelte, Lagerfeuer und Schwertkämpfer umgestaltet wurde.

„Wir wollen jede Epoche des Mittelalters beleuchten, von den Wikingern, über das Frühmittelalter bis ins Spätmittelalter“, stellt Katharina Mayer vom Veranstalter-Verein „Riverwatch Entertainment“ klar. Die insgesamt achtzehn Händler hatten bei ihren mittelalterlichen Ständen ein buntes Sortiment zu bieten: Klassische Horn- und Fellwaren, Liköre, Schmuckstäbe, Räucherprodukte sowie Ketten und Armbänden konnten erworben werden.

Freude über viele Besucher trotz schlechten Wetters

Die mittelalterlichen Bräuche wurden in einem ganztätigen Programm nach und nach durch Vorführungen erläutert: „Wir veranstalten ein Bogenturnier, tanzen in einem großen Kreis, zeigen Ritterschläge und Gerichtsverfahren“, so Mayer. Ein besonders theatralischer Punkt, bei dem die Zuschauer gespannt mitfieberten, war der Schwertkampf zwischen einem Angeklagten und einem Ritter: „Früher wurde das als Trial by Combat bezeichnet, das bedeutet, dass der Kampf Ausschlag über die Strafe gibt und als Gottesurteil gewertet wird“, schildert Mayer die Vorgehensweise des Duells.

Das „Mittelalter-Fest“ war aber nicht das erste Projekt von „Riverwatch Entertainment“ über die Epoche zwischen 500 und 1500, wie Katharina Mayer verrät: „Es ist unser erstes großes Fest, ich bin dankbar, dass trotz Schlechtwetter viele Besucher da sind. Wir haben bereits eine Serie zum Mittelalter gedreht, diese kann man im Internet anschauen“. Der Verein „Riverwatch Entertainment“ besteht aktuell aus 24 Mitgliedern, die Mittelalter-Serie kann auf dem Youtube-Kanal „Riverwatch Studios“ abgerufen werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.