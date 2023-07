Wiener Neustadt: Der Sparkassensaal wird im Herbst zur Kabarett-Bühne

„Um den Saal unter der Woche ein wenig mehr zu beleben und auch mehr kulturelles Programm bei uns zu bieten, haben wir den Entschluss gefasst, auch selber Veranstaltungen zu machen und so ist die Idee der Kabarettreihe entstanden“, erklärt Wolfgang Weibl gegenüber der NÖN.

Der S-Real-Geschäftsführer weiter: „Grundsätzlich ist der Plan, diese Veranstaltungen bei uns zu festigen und den Kabarettadvent als fixen Bestandteil im Sparkassensaal zu führen – die Planungen für 2024 sind bereits voll im Gange!“

2023 dürfen sich Kabarett-Fans schon vor dem Advent auf drei besondere Abende freuen. Den Auftakt macht am 21. September der Mann der sehr vielen Worte - Gunkl kommt mit seinem neuen Programm „Nicht nur, sondern nur auch - ein ziemlich ungeordneter Versuch, über Ordnung zu reden“ für die NÖ-Premiere in den Sparkassensaal. Ein Abend für Freunde der Wortakrobatik und der ganz langen Sätze.

Marco Pogo Foto: Nadja Buechler, Nadja Buechler

Am 19. Oktober besucht dann der Kabarettist, Arzt und Politiker Marco Pogo mit seinem Programm „Gschichtldrucker“ die Allzeit Getreue. Der Kabarettist: „Die besten Gschichtn schreibt das Leben, sagt man. Stimmt. Darum habe ich eine feine Auswahl an skurrilen Gschichtn aus meinem Leben zusammengetragen und in ein Programm gepackt.“

Katharina Straßer tritt mit ihrer Band auf. Foto: Inge Prader, Inge Prader

Musikalisch wird es am dritten Abend der Veranstaltungsreihe, wenn Schauspielerin Katharina Straßer & Band am 9. November auf „50(+) Jahre Austropop“ zurückblicken und diese mit ganz vielen „Hadern“ und Hits Revue passieren lassen. Frei nach dem Motto: „Zu welchem Lied haben Sie am Schikurs geschmust?“ lädt die Vollblutschauspielerin und Sängerin zu einer sehr persönlichen Reise durch die Austropop-Geschichte ein.

Alle drei Abende beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr und Tickets für alle Events gibt es bei Ö-Ticket unter www.oeticket.com.