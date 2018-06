Alle Veranstaltungen im Bezirk Wr. Neustadt.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Mittwoch, 13. Juni

Katzelsdorf . „Best of Musicschool“, um 19 Uhr im Schloss.

Kirchschlag . „Father & Son“, um 18 Uhr im Vereinslokal der Stadtkapelle.

Wiener Neustadt. Timeout presents „Get together“, im Cafe Cavallo.

Zillingdorf . Flohmarkt zugunsten des Pfarrkindergartens, von 17 bis 20 Uhr im Pfarrzentrum.

Donnerstag, 14. Juni

Lichtenegg. Kabarettabend von und mit Evelin Pichler, im Gasthaus Spenger zum schönen Grund.

Pernitz . Spielefest beim Feuerwehrhaus.

Sollenau . Funtastic Singers, um 19.30 Uhr im Leopold Grünzweig-Zentrum.

Wiener Neustadt. Lareeze Project „Soulful Girl & Magic Men“, um 20.30 Uhr im Café Stadler. Wiener Neustadt. „aufhOHRchen“ – niederösterreichisches Volkskulturfestival, Eröffnung um 18.30 Uhr im Innenhof der Theresianischen Militärakademie, bis 17.6. Wiener Neustadt. Open Stage, ab 20 Uhr im „s‘Wohnzimmer“.

Dreitag, 15. Juni

Hochneukirchen-Gschaidt. Musical um 18.30 Uhr im Festsaal Hochneukirchen.

Kirchschlag . Schlagerabend mit Roman Zangerle, um 20.30 Uhr im Gasthaus Stocker.

Lanzenkirchen . Feuerwehrfest der FF Ofenbach, bis 17.6.

Sollenau . Sonnwendfeier ab 20 Uhr am Hauptplatz.

Weikersdorf . Sonnwendfeier am Sportplatz, bis 16.6.

Wiener Neustadt. „aufhOHRchen“ – niederösterreichisches Volkskulturfestival – ab 8.30 Uhr Tag der Jugend, um 14 Uhr Konzert der Josef Matthias Hauer Musikschule am Hauptplatz, um 15.30 Uhr musikalische aufhOHRchen-Grüße im Traude Dierdorf-Stadtheim, ab 17 Uhr Musikantenstammtisch im Gasthaus Weißes Rössl.

Wiener Neustadt. Vortrag „Die Kasematten“, im Stadtarchiv. Wiener Neustadt. Laura Heily und Katharina Zainzinger, um 21 Uhr im „s‘Wohnzimmer“.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Sommerkabarett mit Guggi Hofbauer „Schluss mit Genuss?! – Na sicher nicht!“, um 20 Uhr im Kulturheim Steinabrückl.

Samstag, 16. Juni

Ebenfurth. Sonnwendfeier auf der Halterwiese.

Hohe Wand. Konzert der „Entspannten“, um 17 Uhr im Hubertushaus.

Kirchschlag . Sportfest ab 10 Uhr, bis 17.6.

Lanzenkirchen . Feuerwehrfest der FF Ofenbach, bis 17.6.

Lichtenwörth . Sommernachtsball „Die Zeit der Tracht“, veranstaltet vom Bauernbund, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Halbwax.

Markt Piesting. Feuerwehrfest der FF Ober-Piesting, im Feuerwehrhaus, bis 17.6.

Markt Piesting. Sonnwendfeuer, ab 18 Uhr am alten Sportplatz.

Matzendorf-Hölles. Fest der FF Matzendorf im Feuerwehrhaus, bis 17.6.

Walpersbach . Fest anlässlich 300 Jahre Pfarrkirche, Beginn um 15 Uhr mit Festgottesdienst, bis 17.6.

Weikersdorf . Sonnwendfeier am Sportplatz.

Wiener Neustadt. „aufhOHRchen“ – niederösterreichisches Volkskulturfestival – ab 10 Uhr Straßenmusik in der Innenstadt, ab 15 Uhr Chöretreffen am Hauptplatz, um 17.30 Uhr Präsentation der Wirtshausmusikanten am Hauptplatz, um 18.30 Uhr Gottesdienst mit musikalischer Gestaltung im Dom, um 19 Uhr Wirtshausmusik, im Café-Restaurant Zum Einhorn, Gasthaus Weidinger, Gasthaus Weißes Rössl, Hartig‘s Heuriger zum Dom, SUB, Marienmarkt, Mary‘s Coffeepub und Winery.

Wiener Neustadt. Kinderfest, von 14 bis 18 Uhr im Stadtpark.

Wiener Neustadt. 80er-Party, ab 21 Uhr im „s‘Wohnzimmer“.

Wiener Neustadt. Ortner4dance-Sommershow im Stadttheater.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Sonnwendfeier um 18 Uhr im Haltergraben/Tennisanlage Steinabrückl.

Sonntag, 17. Juni

Bad Erlach. Straßenspektakel mit Abendbühne in der Hauptstraße.

Bad Schönau. Pfarrfest unter dem Motto „Wir alle sind Pfarre“, um 10 Uhr in der Marienkirche.

Hochneukirchen-Gschaidt. Feuerwehrfest der FF Hochneukirchen und Florianimesse.

Kirchschlag . Sportfest ab 10 Uhr.

Krumbach . Marktfest.

Lanzenkirchen . Feuerwehrfest der FF Ofenbach.

Markt Piesting. Feuerwehrfest der FF Ober-Piesting, im Feuerwehrhaus.

Matzendorf-Hölles. Fest der FF Matzendorf im Feuerwehrhaus.

Walpersbach . Fest anlässlich 300 Jahre Pfarrkirche, Beginn um 10 Uhr mit Festgottesdienst.

Weikersdorf . Eröffnung der Kunstmeile um 15 Uhr.

Wiener Neustadt. ortner4Dance-Sommer-Show, im Stadttheater mit 4 Showblöcken.

Wiener Neustadt. „aufhOHRchen“ – niederösterreichisches Volkskulturfestival – 8 Uhr Festgottesdienst im Dom, um 10 Uhr Festgottesdienst im Stift Neukloster, um 11 Uhr Frühschoppen am Hauptplatz, ab 12 Uhr Sternmarsch und Großkonzert am Hauptplatz.

Montag, 18.Juni

Wiener Neustadt. VA-Reihe Scheinwerfer „Exponate zum Anfassen“, im Stadtarchiv.