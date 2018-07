Alle Veranstaltungen im Bezirk Wr. Neustadt.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 3. Juli

Bad Schönau. Erlebniswanderung, Treffpunkt 14 Uhr Musikpavillon/Kurpark.

Felixdorf. Blutspendeaktion, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Kulturhaus.

Mittwoch, 4. Juli

Felixdorf. Seniorentreff.

Lanzenkirchen. Ferienspiel Fit & Gesund, Schule Sta. Christiana.

Lanzenkirchen. Frauenstammtisch Köbsls Wiatshaus & Cafe, 19 Uhr.

Wiener Neustadt. Garten Eden, Herrengasse.

Donnerstag, 5. Juli

Bad Schönau. Lisa Rabél Trio, Lateinamerikanische Musik im Musikpavillon, 19.30 Uhr.

Lanzenkirchen. Auftaktveranstaltung Ortszentrum, 18.30 Uhr Feuerwehrübung, danach gemütliches Beisammensein, Platz hinter der Post, Schulgasse.

Freitag, 6. Juli

Bad Fischau-Brunn. Beginn des 3. Circus Workshop für Kinder ab 6 Jahre, im Cinemacircus Zeltpalast.

Bad Schönau. Beginn Pfarrwallfahrt bis 9. Juli.

Bad Schönau. Führung durch die Marienkirche und die Wehrkirche. Treffpunkt 16 Uhr, Marienkirche.

Hohe Wand. Sommerfest der FF Stollhof, 20 Uhr, bis 8.7.

Lanzenkirchen. Live Puppenspiel, Puppenbühne Hatschi, 16 Uhr, Gemeindesaal.

Kirchschlag. Bankerlfest in Aigen, ab 19.30 Uhr, im Garten der ehemaligen Volksschule.

Wiener Neustadt. Günter Wiesenhofer präsentiert das Fotobuch „Kaffeehäuser in Wiener Neustadt“, um 19.30 Uhr im Café Stadler.

Wiener Neustadt. Live unplugged Rock mit „Zuck & Mara“, um 20.30 Uhr im Café Stadler.

Samstag, 7. Juli

Bad Erlach. Trödelmarkt Parkplatz Gasthaus Mayerhofer, 8-12 Uhr.

Bad Schönau. Bauernmarkt im ehemaligen Kurmittelhaus, 8 bis 12 Uhr.

Bad Schönau. Konzert mit den Baikal Kosaken. 19.30 Uhr in der Marienkirche.

Felixdorf. Erstatztermin Badfest. Felixdorf. Ausflug Pensionisten, FF Stollhof

Hohe Wand. Sommerfest: FF Stollhof, ab 14 Uhr, bis 8.7.

Matzendorf-Hölles. Italienischer Abend im Bistro-Café Archiv.

Sollenau. 11. Petrifelder Parkfest, ab 16 Uhr am Petriplatz, bis Sonntag 8.7..

Sollenau. Jazz im Heurigengarten, ab 19.30 Uhr beim Backhendl-Heurigen Feichtinger.

Wiener Neustadt. Live Hannes Kasehs Trio, um 20.30 Uhr im Café Stadler.

Wiener Neustadt. Sommerfest bei St. Leopold im Pfarrgarten in der Wiener Straße 61, ab 16 Uhr.

Wöllersdorf-Steinabrückl. Gemeindekonzert „Austropop meets Rock“, beim Biotop in Steinabrückl.

Sonntag, 8. Juli

Bad Schönau. Kurkonzert mit der Trachtenkapelle Wartmannstetten, 16 Uhr um Musikpavillon/Kurpark – nur bei Schönwetter.

Bad Schönau. Konzert: Haileybury Choir & String Orchestra aus Australien, 19.30 Uhr, Marienkirche.

Hochneukirchen. Gedenkmesse am Hutwisch, 10 Uhr.

Hohe Wand. Sommerfest der FF Stollhof, ab 9.30 Uhr Beginn mit Feldmesse.

Sollenau. 11. Petrifelder Parkfest, ab 10 Uhr am Petriplatz.

Wiener Neustadt. Sommerfest bei St. Leopold im Pfarrgarten in der Wiener Straße 61, ab 10 Uhr.

Wiener Neustadt. Matinee im Stadtpark, 11 Uhr.

Montag, 9. Juli

Bad Fischau-Brunn. „Blue Monday“ – Live „Konstantin Wecker Trio2, um 20 Uhr im Thermalbad.