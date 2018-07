Alle Veranstaltungen im Bezirk Wr. Neustadt.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 24. Juli

Bad Fischau-Brunn. Ferienspiel – Denkmäler in Bad Fischau-Brun neu entdecken. Treffpunkt um 14 Uhr beim Haus des Verschönerungsvereines.

Bromberg. Ferienspiel – Mountaincartbahn und Wasserparkweg Mönichkirchen. Anmeldung und Info unter 0664/9773630.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Mittwoch, 25. Juli

Lanzenkirchen. Ferienspiel – Fußball mit dem Alfred Tatar Bundesligatrainer, ab 14 Uhr am Fußballplatz, Augasse.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Wiener Neustadt. Blutspendeaktion von 9.30 bis 12 und 13 bis 15 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal.

Donnerstag, 26. Juli

Gutenstein. Andrea Eckert Chansonabend, um 20 Uhr im Theaterzelt.

Krumbach. Ferienspiel „Mut tut gut“, ab 14 Uhr im Pfarrheim.

Schwarzenbach. Kindertage „Alles rund um den Ball“, am Sportplatz ab 16 Uhr.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Wiesmath. Annakirtag.

Freitag. 27. Juli

Bad Erlach. Sportfest des SV Bad Erlach, am Festgelände, bis 28.7.

Bad Fischau-Brunn. Ferienspiel – Alles rund um den kleinen Ball, um 14 Uhr am Tennisplatz.

Gutenstein. Raimundfestspiele mit „Der Verschwender“, um 19.30 Uhr im Theaterzelt.

Katzelsdorf. Musikkulinarium „Austro Nacht“, um 19 Uhr im Schlosshof.

Weikersdorf. 23. Grill-Heuriger im Gerätehaus der FF, ab 16 Uhr, bis 29.7.

Wiener Neustadt. „Die letzten Tage der Menschheit“, um 18 Uhr in der Serbenhalle. Info unter www.letztetage.com.

Wiener Neustadt. Tierschutzheuriger ab 18 Uhr im Tierschutzhaus, bis 29.7.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Winzendorf-Muthmannsdorf. „3 Musketiere“ – Das Musical, um 20 Uhr im Steinbruch.

Samstag, 28. Juli

Bad Erlach. Sportfest des SV Bad Erlach, am Festgelände, bis 28.7.

Eggendorf. Sommerfest des ASKÖ, ab 19 Uhr.

Gutenstein. Raimundfestspiele mit „Der Verschwender“, um 19.30 Uhr im Theaterzelt.

Kirchschlag. Burgspiele „Der Frauenkäfig“, um 20 Uhr auf der Burgruine.

Lichtenwörth. Sommerkonzert des Musikverein Lutunwerde, ab 19 Uhr vor der Nadelburger Kirche.

Weikersdorf. 23. Grill-Heuriger im Gerätehaus der FF, ab 16 Uhr, bis 29.7.

Wiener Neustadt. „Die letzten Tage der Menschheit“, um 18 Uhr in der Serbenhalle. Info unter www.letztetage.com.

Wiener Neustadt. Konzert „Austrokrat und Lakai“, um 20.30 Uhr im Café Stadler.

Wiener Neustadt. Tierschutzheuriger ab 11 Uhr im Tierschutzhaus, bis 29.7.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Winzendorf-Muthmannsdorf. „3 Musketiere“ – Das Musical, um 20 Uhr im Steinbruch.

Sonntag, 29. Juli

Gutenstein. Raimundfestspiele mit „Der Verschwender“, um 16 Uhr im Theaterzelt.

Lichtenwörth. Kirtagsbaum-Umschnitt um 19 Uhr am Hauptplatz.

Waldegg. Holzhackerfest in der Wedlkapelle.

Weikersdorf. 23. Grill-Heuriger im Gerätehaus der FF, ab 8.30 Uhr.

Wiener Neustadt. „Die letzten Tage der Menschheit“, um 18 Uhr in der Serbenhalle. Info unter www.letztetage.com.

Wiener Neustadt. Tierschutzheuriger ab 10 Uhr im Tierschutzhaus.

Wiener Neustadt. Circus Don Eduardo, um 11 und 16 Uhr am Platz am Zehnergürtel.

Winzendorf-Muthmannsdorf. „3 Musketiere“ – Das Musical, um 16 Uhr im Steinbruch.

Montag, 30. Juli

Bromberg. Ferienspiel – Dance/Fun/Power von 9 bis 11 Uhr im Turnsaal der Volksschule. Anmeldung unter 0664/5450887.

Walpersbach. Ferienprogramm ab 9 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum.