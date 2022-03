Wr. Neustadt: „MÄX“ als Location für die Jugend

Das ehemalige „SUB“ in der Singergasse wird zum „MÄX“: Die Stadt, genauer gesagt die Kul.Tour.Marketing GmbH und die Jugendinfo NÖ, bieten ab 25. März Musik, Kultur, Lifestyle, Sport sowie Workshops und Information. Außerdem kann das „MÄX“ für Partys aller Art gemietet werden. Am Standort in der Singergasse sind dann die Jugend:info NÖ, die bislang im Alten Rathaus untergebracht war, die Verwaltung der WN Kul.Tour.Marketing GmbH, die bislang im Stadttheater beheimatet war, welches aktuell ja saniert wird, und eben das „MÄX“ untergebracht.

Geleitet wird der Standort von Katrin König (29), dazu wird dort auch Lisa Salinger (22, startete schon als Lehrling beim Magistrat) dort beschäftigt sein. „Wir sind super motiviert, ich freue mich über diese neue Location für die Jugendlichen“, so König. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Das Jugendangebot in der Stadt wird mit dieser Location einfach noch breiter aufgestellt“, sagt er.

Stadt will hoch hinaus

ÖVP-Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Es ist besonders erfreulich, dass es in Kooperation mit der Stadt gelungen ist, auch die Jugend:info NÖ hier in dieser tollen Location einzurichten.“

Einen großen Teil des Konzepts für die Location soll deren Vermietung spielen. Der Standort ist für private Partys aber auch für Firmenfeiern zu mieten. Dabei können Lounge, Halle oder die gesamte Location gemietet werden. Vergünstigungen gibt es für Jugendliche, Zivil- und Grundwehrdiener sowie Vereine. Die Preise bewegen sich zwischen 65 und 330 Euro. Für alle Veranstaltungen gilt: Gastronomie, Ausstattung und Technik kann selbst oder mit Unterstützung des „MÄX“-Teams organisiert werden.

Bürgermeister Klaus Schneeberger betont, dass es sich beim „MÄX“ weder um eine Konkurrenz zum Jugendkulturhaus „Triebwerk“ noch zu den Gastronomen in der Innenstadt handle. Seitens des Triebwerks heißt es, dass das neue Angebot „in zweierlei Hinsicht eine tolle Nachricht für die Jugend unserer Stadt ist. Einerseits ist mehr Raum für Jugendliche seit jeher einer unserer wichtigsten Forderungen, denn der Bedarf ist absolut gegeben.“

Andererseits sei das „MÄX“ im Jahr der Jugend ein gutes Zeichen und wecke die Hoffnung, dass das Triebwerk wieder an die ursprüngliche Unterstützung durch die Stadt anknüpfen könne.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden