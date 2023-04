„Wir erinnern“ in der Wiener Neustädter Bibliothek im Zentrum

Bibliotheksleiterin Marion Götz: „Im Rahmen unserer Thementage ,Wir erinnern‘ möchten wir uns dem kollektiven Gedächtnis widmen.“ Geboten wird eine Mischung von Erinnerungsspaziergängen durch Wiener Neustadt, Lesungen und einer Podiumsdiskussion zum Thema. Damit soll auf die Notwendigkeit einer lebendigen und gelebten Erinnerungskultur aufmerksam gemacht werden.

Das Programm: Am 17. April, um 16.30 Uhr eröffnet ein Stadtspaziergang mit Historiker Werner Sulzgruber durch das jüdische Wiener Neustadt zu ausgewählten Erinnerungsorten den Veranstaltungsreigen.

Am 18. April, um 16.30 Uhr spaziert Historikerin Sabine Schmitner unter dem Motto „Raum und Erinnerung. Geschichte & Stadtbild“ durch die Innenstadt und weist auf die Zeugnisse von Krisen, Ereignissen und Umbrüchen vorort hin. Um 19 Uhr findet eine „Lesung und Gespräch“ mit Martin Pollack in der Biliothek im Zentrum statt. Es geht um einen Wegweiser durch unsere schmerzhaftesten, aber notwendigen Erinnerungen.

Am 19. April, um 16.30 Uhr führt Historiker Gerhard Geissl zu den Denkmälern und Spuren der Industrialisierung entlang der Pottendorfer Straße. Am 20. April, um 16.30 Uhr steht eine Stolperstein-Führung in der Innenstadt mit Anton Blaha am Programm, wo einige Geschichten der 125 Stolpersteine in Wiener Neustadt erzählt werden. Um 19 Uhr bildet dann eine Podiumsdiskussion mit Brigitte Bailer, Anton Blaha, Gert Dressel, Werner Sulzgruber und Moderatorin Cornelia Schäfer den Abschluss.

Infos und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen unter www.bibliothekimzentrum.at.

