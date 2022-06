Wr. Neustadt: Der Kultursommer wird wieder heiß

Werbung

„Für mich ist die Innenstadt die perfekte Bühne“, so Sängerin Lisa Urban, die stellvertretend für die Künstler bei der Präsentation des Programms für den Kultursommer anwesend war. Das sehen wohl auch viele Besucher so, denn die Veranstaltungen in der Innenstadt erfreuen sich großer Beliebtheit. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger kündigte deshalb für heuer einen „Kultursommer der besonderen Art“ an: „Denn bisher waren die meisten Veranstaltungen für kleine Kinder oder Erwachsene, mit der Location MÄX können wir dieses Manko beheben.“

ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer betonte, dass es vor allem darum gehe, „die regionalen Kunstschaffenden und die Region zu unterstützen“.

47 Veranstaltungen, von Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu den Stadtrundfahrten, sollen im Sommer keine Langeweile aufkommen lassen. Der Eintritt ist frei.

Die nächsten Termine finden Sie in der Infobox rechts, genaue Infos zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.kultursommer-wn.at

