Verdacht des Mordversuchs Nach Streit in Werkstatt in Sollenau: U-Haft verhängt

Landesgericht Wiener Neustadt Foto: Google Earth Pro

N ach einem eskalierten Streit mit mehreren Verletzten am Dienstagabend in einer Werkstatt in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) hat das Landesgericht Wiener Neustadt laut einer Sprecherin am Freitag U-Haft gegen einen Beteiligten verhängt.