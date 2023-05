Waldegger Gemeinderat verlieh Michael Zehetner die Ehrenbürgerschaft

Neben den Familienangehörigen konnten Bürgermeisterin Katharina Trettler und Vize Peter Zens (beide ÖVP) bei der Feier im Gasthaus Moser-Stockreiter in Wopfing unter anderem auch den ehemaligen Rechnungshof-Präsidenten Franz Fiedler, Nationalrat a.D. und die Ehrenringträger Bürgermeister a.D. Walter Eder, Moez Medani, Vizebürgermeister a.D. Friedrich Mikusch und Johann Stix, die Mitglieder des Waldegger Gemeinderates und eine Abordnung der Waldegger Feuerwehren mit Markus Fuksa, Robert Klesl und Peter Hirnthaler an der Spitze, sowie die Mitglieder der FF Wopfing, viele Freunde und Wegbegleiter begrüßen.

Michael Zehenter senior wurde 1953 geboren und zog 1963 nach Wopfing, wo er in der Folge eine Bäckerlehre bei seinem Vater Michael Zehetner absolvierte. Ab 1980 arbeitet er als Lkw-Fahrer bei der Firma Kuderer in Wopfing. Seit 1983 ist er Gemeinderat, seit 2005 Geschäftsführender Gemeinderat.

2010 wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen der ÖVP Niederösterreich verliehen, im Jahr darauf das Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich.

Ehrenbürger Michael Zehetner mit einer Abordnung der FF Wopfing. Fotos: Marktgemeinde Waldegg Foto: NOEN

Seit 1969 ist er Mitglied der FF Wopfing, bei der er von 1989 bis 1996 Kommandant-Stellvertreter und im Anschluss bis 2016 Kommandant war. Außerdem war er von 2001 bis 2016 Unterabschnittskommandant des Kommandos Gutenstein. In dieser Zeit war Michael Zehetner u.a. am Bau des Feuerwehr- und Vereinshauses Wopfing und an der Bewältigung der Hochwasser in den Jahren 1997, 2002 und 2007 beteiligt. Für sein Engagement bei der Feuerwehr hat Zehenter zahlreichen Ehrungen erhalten.

Bürgermeisterin Katharina Trettler hob die außergewöhnlich hohe Hilfsbereitschaft und den Einsatz zum Wohle der Waldegger Bevölkerung hervor und überreichte Michael Zehetner die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Waldegg.

„Zu einem erfolgreichen Mann gehört auch eine verständnisvolle und hilfsbereite Frau, welche all dieses große Engagement mitträgt und auch bei all diesen Aktivitäten mithilft“, so Bürgermeisterin Trettler: „Inge Zehetner hat die vielen Aktivitäten bei der Feuerwehr und auch in unserer Marktgemeinde mit vollem Engagement mitgetragen und im Hintergrund organisiert und tatkräftig mitgeholfen.“ Für ihr Engagement wurde Inge Zehetner die silberne Ehrennadel der Marktgemeinde verliehen.

