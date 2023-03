Hochneukirchen-Gschaidt: Ehrung für Alt-Vize Gerhard Höller

Gastwirt in Ruhe und Vizebürgermeister a.D., Gerhard Höller, wurde das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ verliehen. Gerhard Höller war Gründungsmitglied des Musikschulverbandes Bucklige Welt-Süd. Ein Anliegen war ihm die Unterstützung in Not geratener und bedürftiger Gemeindebürger. So war er an der Gründung eines „kommunalen Sozialfonds“ beteiligt.

Im Zusammenwirken mit Vereinen war die Organisation der Feier anlässlich „700-Jahre-Gschaidt“ im Jahr 2016 eines seiner Herzensprojekte.

