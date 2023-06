Ein Herz für (Wild)tiere: Eröffnung der Steinabrückler Auffangstation

In dem unscheinbaren Wohnhaus in der Steinanbrückler Glanzgasse passieren große Dinge. In den noch runtergekommenen Räumlichkeiten hat sich der erst kürzlich gegründete Verein „Ein Herz für Wildtiere Steinabrückl“ einquartiert. Seit 12 Jahren retten Tierschutz Austria Mitarbeiterin Carina Werbik und ihr Mann Peter Werbik Wildtiere, die aus verschieden Gründen menschliche Hilfe benötigen.

Ihr Eigenheim wurde allmählich zu klein, weshalb sie die Wohnung in der Glanzgasse gemietet und den Verein ins Leben gerufen haben. Das Gebäude ist alt und die Räumlichkeiten stehen seit sieben Jahren leer, weshalb sie sich nicht mehr zum Wohnen eignen. Für die geretteten Tiere sind die kühlen Räume aber perfekt - im Winter wird es nicht zu kalt, im Sommer nicht zu warm.

Mitglieder und Spenden dringend gesucht

Acht Monate lang hat das Ehepaar Werbik die Räume von Schutt befreit und hergerichtet, bis die ersten Tierchen einziehen konnten. Finanziert haben sie alles aus eigener Tasche, viel Geld ist nicht mehr übrig. Fertig ist die Auffangstation aber noch lange nicht, Pläne gibt es genug.

Einer der Räume soll künftig Schul- und Kindergartenklassen als Schulungsraum dienen, Außenvoliere und weitere Gehege sollen gebaut werden. In Wöllersdorf ist ein Taubenverschlag geplant. Unterstützung bekommen die Gründer nur durch Spenden. Der Verein wurde im April offiziell ins Leben gerufen, nun werden Mitglieder gesucht. „Jeder, der tierlieb ist und Interesse hat, kann bei uns Mitglied werden“, so Peter Werbik. Ein Vorstand für den Verein soll bis Ende des Jahres gefunden sein.

Nicht nur Wildtiere werden gerettet

Der Fokus des Vereins liegt auf Wildtieren, etwa kleine Säugetiere, Vögel sowie Reptilien. Zirka 30 bis 50 Eichhörnchen, die aufgepäppelt gehören, bekommt das Ehepaar jährlich, auch zahlreiche Igel und Vögel werden von dem Verein gerettet. Unter anderem bewohnen aktuell zwei Eichhörnchen, eines davon erst wenige Wochen alt, einige Igel sowie ein verletzter Specht die Auffangstation.

Aber nicht nur Wildtieren wird sich angenommen. Immer wieder haben es die Tierfreunde mit ausgesetzten Haustieren zu tun, erst kürzlich wurden einige Zuchtkaninchen gefunden, aus denen schon bald 35 Stück wurden, die jetzt ein Zuhause suchen. Ein ausgebüxter Kanarienvogel sucht ebenfalls sein rechtmäßiges Zuhause „Unser Ziel ist es, alle Wildtiere wieder auszuwildern“, sagt Peter Werbik. Während die fitten Wildtiere wieder in die Freiheit entlassen werden, werden gefundene Haustiere vermittelt. Von den ausgesetzten Kaninchen und deren Nachkommen warten noch etwa 20 auf ein neues Zuhause.

Erfolgreiches Eröffnungsfest

Vergangenen Samstag wurde die Auffangstation mit einem Fest feierlich eröffnet. Viele Interessierte kamen zusammen und wurden bei Führungen durch die Räumlichkeiten gebracht und über das Wirken des Vereins aufgeklärt. Die Kinder hatten Freude beim Schmusen mit den Kaninchen, das ein oder andere dürfte dabei seinen künftigen Besitzer gefunden haben.

Auch eine Bastelecke und eine Hüpfburg sorgten bei den jungen Besuchern für Begeisterung. Erstmalig wurden Mitgliedschaften unterschrieben, dessen Mitgliedsbeiträge künftig einen Teil der Kosten abdecken und Hilfe bei der Betreuung der Tiere bieten sollen. Das Ehepaar Werbik freut sich weiterhin auf zahlreiche Spenden und neue Mitglieder.