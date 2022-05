Mehr Platz für Sozialarbeiter in Wr. Neustadt

Werbung

Mit den neuen Büroräumlichkeiten am Alten Schlachthof soll der Platzmangel für die Mitarbeiter von „Rumtrieb“ (Mobile Jugendarbeit) und „Triebfeder“ (Jugend-Intensivbetreuung) vorerst Geschichte sein. „Unser Verein wächst stetig, darum brauchten wir dringend mehr Platz für die Jugendlichen, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Susanne Marton, Geschäftsführerin des Vereins „Jugend & Kultur“, bei der feierlichen Eröffnung der Räume vergangene Woche.

„Wir wissen, wie wichtig die Sozialarbeit gerade in den vergangenen zwei Jahren war. Es gibt viele Herausforderungen für die Jugendlichen.“

Jugend-Stadtrat Philipp Gruber

Mit den neuen Büros hat der Verein nun mit dem Triebwerk und der Vereinszentrale in der Engelbrechtgasse drei Standorte in der Stadt. „Die Mitarbeitern leisten höchstanspruchsvolle Arbeit. Vor allem die Jugendlichen leiden unter den derzeitigen Krisen und müssen bestärkt werden“, so Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): „Die neuen Büroräume bieten den Mitarbeitern eine gute Infrastruktur, um für die Klienten Kraft zu tanken.“

Auch Jugend-Stadtrat Philipp Gruber (ÖVP) betonte bei seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des niederschwelligen Zugangs, den „Rumtrieb“ und „Triebfeder“ bieten: „Wir wissen, wie wichtig die Sozialarbeit gerade in den vergangenen zwei Jahren war. Es gibt viele Herausforderungen für die Jugendlichen.“

