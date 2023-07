Preis an Wiener Neustädter kreAKTIV-Initiative für Kultur in der Lehre

„Das ist natürlich eine große Freude!“, so Susanne Marton, Geschäftsführerin des Vereins „Jugend und Kultur“. „Besonders in diesem Jahr, in dem wir das zehnjährige Jubiläum unserer Kulturvermittlungsinitiative an Berufsschulen feiern. Der Preis ist eine große Auszeichnung für die Künstlerinnen und Künstler, die wir an die Berufsschulen vermitteln, und an Bernd Plaschka, der kreAKTIV von Anfang an so erfolgreich koordiniert.“

kreAKTIV schickt seit dem Schuljahr 2012/13 regionale Künstlerinnen und Künstler an niederösterreichische Berufsschulen, wo sie mit Lehrlingen gemeinsam an einzigartigen, kreativen Projekten arbeiten. Filme, Graffitis, Hörspiele, Musikprojekte – alles ist möglich. Die Lehrlinge erweitern dabei in der Berufswelt wichtige soziale und persönliche Kompetenzen. In den letzten zehn Jahren haben rund 4.000 Lehrlinge an allen Berufsschulen in Niederösterreich an insgesamt 206 kreAKTIV-Workshops teilgenommen.

„Aktuell machen wir 14 Workshops im Jahr. Wir hoffen aber, in Zukunft noch mehr anbieten zu können und das Angebot auch auf Polytechnische Schulen auszuweiten“, hat Bernd Plaschka schon die nächsten zehn Jahre im Visier.